Becali il lauda pe "dusmanul" Piturca: Nu poti sa-l compari cu antrenorii din Romania

Ziare.

com

Patronul FCSB spune ca Piturca este in top 3 antrenori din Liga 1, sub Gica Hagi, dar la acelasi nivel cu Dan Petrescu, cel care a castigat ultimele doua titluri nationale.Totusi, Becali este de parere ca nici Piturca nu poate transforma Craiova intr-o campioana si crede ca Stiinta va efectua mai multe transferuri in perioada de mercato din iarna."Ca si antrenor, nu poti sa-l compari pe Piturca cu antrenorii care sunt in Romania. Piturca e cel mai mare dintre ei. In afara de Hagi, care e numarul 1. Hagi, Piturca si Dan Petrescu. Daca ma pui sa fac un clasament, zic Hagi, dar intre Piturca si Dan Petrescu nu stiu care e mai valoros. E greu sa castigi meciuri impotriva echipelor lui Piturca.Dar nici el nu poata sa faca din argint aur si stie si el asta. El a zis ca vrea titlul, dar nu are cu cine. O sa vada ce jucatori are si in iarna o sa zica ca vrea 4-5 jucatori", a declarat Gigi Becali la ProX.Craiova lui Piturca si FCSB-ul lui Gigi Becali se infrunta in duel direct chiar in acest weekend.Derbiul Ligii 1 dintre Stiinta si vicecampioana en-titre va avea loc duminica si va fi transmis in format LIVE Text pe site-ul Ziare.com.M.D.