Piturca a pierdut meciul cu fotbalul

In momentul in care a decis sa revina in Banie, dupa vreo trei ani de pauza in antrenorat, "Piti" nu si-a ascuns planurile foarte mari, obiectivul sau fiind de a castiga titlul chiar din acest sezon! Asta desi foarte multi microbisti, printre care si subsmnatul, se indoiau serios de valoarea lotului oltenilor.Parcursul din prima jumatate a campionatului a aratat ca Universitatea are carente serioase si ca este mult de munca pentru a pune pe picioare o echipa capabila sa devina campioana Romaniei, ori Piturca pare ca tocmai de asta s-a ferit.Oficial, scuza fostului selectioner este ca n-a avut sprijinul patronului in demersul de a schimba din temelii lotul. Se vorbeste de vreo 11 jucatori foarte bine platiti pe care antrenorul isi dorea sa ii dea afara, in locul sau urmand a aduce, evident, altii cel putin la fel de bine platiti.Problema lui Piturca si a acestui plan a fost ca toata aceasta aventura a parut mai mult un hit&run decat un angajament serios fata de echipa. Concret, dupa ce l-am urmarit la meciuri , la conferinte de presa, in interviuri si asa mai departe mi s-a parut ca antrenorul a venit la Craiova pentru a lua titlul si a pleca spre zari mai bogate.Stiinta mi s-a parut un soi de halta, nici macar statie in adevaratul sens al cuvantului, in drumul lui "Piti" spre zona Golfului Persic, probabil. Sunt absolut convins ca are contacte cu alte formatii si acum si ca cel tarziu in vara va semna cu altcineva, insa un titlu in Romania la revenirea in fotbal dupa o pauza atat de lunga i-ar fi validat solicitarile financiare deloc modeste.Ori in aceste conditii mi se pare ca atitudinea patronului Craiovei, care a fortat si el demisia lui Piturca refuzand sa faca orice mutare pe piata transferurilor, mi se pare una corecta.Pentru Mihai Rotaru, proiectul de la Craiova are deja cativa ani buni si va mai avea si altii, probabil. Asa ca nu se putea apuca sa dea afara jumatate de lot, sa aduca alti jucatori, iar in vara sa se trezeasca singur, dupa eventuala plecare a lui Piturca. Din acest punct de vedere cam asta trebuia sa faca omul de afaceri si ramane de vazut ce se va intampla cu echipa pe viitor.In ceea ce il priveste pe Piturca, scuza puerila invocata in primul interviu de dupa demisie, aceea ca n-a suportat sa fie invins de FCSB -ul lui Becali, nu poate provoca decat zambete amare. Antrenorul a pierdut un meci mult mai important, pe cel cu fotbalul, si imi e extrem de greu sa cred ca mai poate reveni la un nivel macar decent in acest sport.Iar Victor Piturca este unul dintre antrenorii care mi-au placut mult, in ciuda stilului foarte urat de joc al echipelor sale. Intotdeauna l-am vazut ca pe un tehnician orientat spre rezultat, un fel de urmas mult mai rafinat al lui Halagian si de precursor al lui Dan Petrescu