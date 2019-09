Piturca, all-in pentru victorie in fata echipei lui Becali: Cum s-a schimbat Craiova de la sosirea fostului selectioner

Ziare.

Numit oficial la conducerea tehnica a Stiintei chiar inaintea pauzei prilejuita de meciurile echipei nationale, fostul selectioner a intrat rapid "in paine" si si-a bagat noii elevi in cantonament.Potrivit celor de la Fanatik , Piturca a impus un program infernal, cu trei antrenamente pe zi!Prima sedinta de pregatire incepe la ora 07:00, a doua la ora 11:00, iar ultima a zilei la ora 18:30.Tehnicianul incearca sa puna la punct anumite carente pe care le-a observat pana acum, lucrand atat la capitolul fizic, cat si la cel tactic.In plus, Piturca ar mai dori jucatori pentru a intari lotul, in acest sens testandu-l in ultima saptamana pe bosniacul Goran Zakaric.Derbiul dintre Craiova si FCSB va avea loc duminica, 15 septembrie, in Banie, meciul urmand a fi transmis in direct pe site-ul Ziare.com.