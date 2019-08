Prima mare lovitura data de Piturca la Craiova: Stiinta l-a transferat pe atacantul dorit de Becali

Ziare.

com

Andrei Ivan este noul jucator al Universitatii, potrivit unui comunicat oficial.Transferul este unul definitiv, internationalul roman semnand deja un contract pe patru sezoane.Potrivit informatiilor din presa, oltenii vor plati 1,5 milioane de euro in schimbul jucatorului in varsta de 22 de ani.De notat este si faptul ca Ivan a fost vandut de Craiova la Krasnodar, in Rusia, cu 3 milioane de euro in 2017, iar dupa doi ani in care acesta nu a confirmat revine in Banie pentru jumatate din suma pe care a plecat.Andrei Ivan este unul dintre jucatorii preferati ai lui Gigi Becali, patronul FCSB incercand de mai multe ori sa il transfere.Atacantul a refuzat de fiecare data ofertele si, pana la urma, a decis sa revina in Liga 1 la o rivala de-a echipei latifundiarului.M.D.