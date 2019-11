Piturca, atac la Budescu? Ce spune despre jucatorii care fac scandal la echipa nationala

Ziare.

Replica actualului manager al Universitatii Craiova a venit la scurt timp dupa ce Constantin Budescu l-a atacat pe fostul selectioner, Cosmin Contra, cel care l-a convocat insa nu l-a folosit niciun minut in partidele cu Suedia si Spania."Cei care fac scandal in vestiar, indiferent de nume, nu mai trebuie chemati la echipa nationala", a spus Piturca.Si un fotbalist din lotul lui "Piti" de la Craiova, Cicaldau, a fost acuzat in presa ca s-a certat cu selectionerul Contra, insa jucatorul a negat orice zvon.Constantin Budescu, in schimb, nu l-a menajat pe fostul antrenor al nationalei si a spus ca ce i s-a intamplat la ultima actiune a primei reprezentative a fost "o bataie de joc".