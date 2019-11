Piturca nu vrea sa auda de revenirea la nationala: "Vreau titlul cu Craiova!"

Ziare.

Tehnicianul marturiseste ca se gandeste numai la echipa de club, alaturi de care vrea sa castige titlul in Liga 1 "Nu vreau sa ma nominalizeze nimeni la echipa nationala pentru ca nu are rost. Eu vreau titlul cu Craiova si sa merg mai departe aici. Nici daca plec de la Universitatea Craiova nu voi merge la nationala. Cei de la Federatie isi asuma numirea unui selectioner. E si cariera lor in joc. Eu sunt sigur ca ei analizeaza si vor lua, sper eu, o decizie buna", a declarat Piturca intr-o conferinta de presa.Numele lui Piturca este printre cele vehiculate pe lista posibililor selectioneri.Federatia Romana de Fotbal va alege noul antrenor al primei reprezentative de pe o lista pe care se afla cinci tehnicieni cunoscuti si care este intocmita de Comisia Tehnica a forului.M.D.