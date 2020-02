Victor Piturca a semnat cu Steaua - surse

UPDATE:

De asemenea, Piturca va cumpara si 20% din actiunile clubului atunci cand va deveni societate pe actiuni, anunta Fanatik Piturca isi va intra in atributii incepand din sezonul urmator."Nu va fi antrenor, asa cum a precizat, pentru ca se va merge in continuare pe mana lui Daniel Oprita", noteaza sursa citata.Atat Piturca, cat si CSA Steaua au dezmintit aceasta informatie.CSA Steaua evolueaza in Liga a 4-a.Victor Piturca (63 de ani) s-a despartit la inceputul acestui an de Universitatea Craiova, unde a fost antrenor timp de patru luni.Ca jucator, Piturca a evoluat la Steaua timp de 6 sezoane, in perioada 1983-1989.Ca antrenor, Piti a fost pe banca "ros-albastrilor" in 1992, 2000-2002, 2002-2004 (FCSB) si 2010 (FCSB).