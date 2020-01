Anuntul oficial al Universitatii Craiova in ce priveste despartirea de Victor Piturca

Ziare.

Clubul in alb si albastru a confirmat vestea despartirii lui Victor Piturca de Craiova, dupa ce au aparut sambata mai multe zvonuri in ce priveste faptul ca fostul selectioner al Romaniei si-a anuntat colaboratorii deja despre aceasta decizie:"Clubul Universitatea Craiova si antrenorul principal au hotarat de comun acord rezilierea contractului la cererea domnului Victor Piturca. Aceasta cerere a fost fundamentata de domnia sa prin prisma faptului ca dorinta de a castiga campionatul nu a fost sustinuta de catre club. Ii dorim mult succes!", a fost comunicatul emis de clubul oltean pe pagina sa oficiala de Facebook Din informatiile emise de presa, cei mai importanti favoriti pentru a prelua postul oltenilor ar fi Cristiano Bergodi si Edi Iordanescu.Citeste si:Antrenorul de 63 de ani trebuia sa plece de marti in cantonament cu echipa in Turcia, Antalya, dar a luat o decizie de ultima ora, o decizie care a avut se pare si legatura cu incertitudinea care plana in legatura cu transferul lui Dan Nistor de la Dinamo D.A.