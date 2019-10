Ce spune Victor Piturca dupa inca un pas gresit pe banca Universitatii Craiova

Ziare.

com

Acestia au trebuit sa egaleze pe final, in ultimele 10 minute, prin golul lui Carlos Fortes, dupa ce oaspetii moldavi au deschis scorul prin Andrei Cristea:"Mai avem nevoie de timp pentru reglaje, nu pot rezolva totul intr-o luna. Nu stiu de cate ori a trecut Iasiul de jumatatea terenului in aceasta seara. Am fost nemultumit ca nu ne-am creat suficiente ocazii pentru a inscrie goluri . Pentru a castiga toate punctele, trebuie sa inscrii goluri", a vorbit imediat dupa meci Victor Piturca, manager general la Craiova, pentru LookSport.El a mai adaugat si ca s-a simtit absent de pe teren a lui Cicaldau, suspendat dupa partida cu Viitorul : "Probabil ca s-a simtit lipsa lui Cicaldau, era intr-o forma buna si e unul dintre cei mai valorosi jucatori ai echipei noastre. Nu doar ca dispecer, ci si ca marcator".Craiova a ratat vineri seara sansa de a deveni lidera in Liga 1 , fiind acum pe 2, cu 23 de puncte, la o singura lungime in spatele liderei CFR Cluj Meciul trecut, Craiova a invins tot pe teren propriu intr-un mare derbi pe Viitorul, scor 3-1. Etapa viitoare se vor duela primele doua clasate in L1, la Cluj, CFR versus Universitatea.D.A.