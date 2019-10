Edi Iordanescu, tot mai aproape de Arabia Saudita - presa

Ziare.

Potrivit informatiilor din presa locala preluate de ProSport , Iordanescu junior se afla in discutii avansate cu sefii lui Al Ittihad.Gruparea din Jeddah a ramas fara antrenor principal dupa ce fostul tehnician, chilianul Luis Sierra, a fost dat afara, astfel ca negocierile cu Iordanescu au fost accelerate.Tatonari intre cele doua parti exista de mai multe saptamani, insa abia acum lucrurile se pot misca rapid.Ramasi fara antrenor, sauditii ar putea achita clauza de reziliere a contractului lui Edi Iordanescu la Medias, in valoare de 200 de mii de euro, iar acesta ar fi liber sa antreneze in campionatul arab.Victor Piturca a avut o experienta complet ratata la Al Ittihad in urma cu cativa ani, el fiind nevoit sa se adreseze celor de la FIFA pentru a-si primi salariul promis de seici.In ceea ce il priveste pe Edi Iordanescu, acesta a intrat in conflict cu sefii lui Gaz Metan Medias de ceva vreme, el acuzand faptul ca nu este sprijinit si ca nu primeste fonduri pentru a face transferuri.Inaintea meciurilor echipei nationale a anuntat chiar ca va pleca de la Medias, numai ca acest lucru nu s-a intamplat deoarece conducatorii ardelenilor nu au fost de acord cu rezilierea contractului.