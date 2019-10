Explicatiile lui Victor Piturca dupa al treilea meci la rand fara victorie pentru CSU Craiova

Ziare.

com

A fost un meci in mare parte dominat de Craiova, dar golul nu a vrut sa vina in poarta gazdelor, care duminica si-au inaugurat stadionul de acasa din Ilfov in Liga 1:Dupa meci, Victor Piturca a incercat sa explice al treilea meci la rand fara victorie in L1: "Istoricul jocului a fost unul simplu. Am jucat destul de bine, dar ocaziile pe care le-am avut le-am ratat cu seninatate. Le spuneam la un moment dat celor din staff-ul meu ca ocaziile din prima repriza isi vor spune cuvantul, am avut gura aurita.Am ratat si in a doua repriza ocazii mari. Sunt putin ingrijorat de aceste ratari, dar sunt trecut prin multe. Echipa mea azi a jucat bine, dar nu a marcat", comenta fostul selectioner al Romaniei, dupa joc, pentru DigiSport.La final, el a raspuns la intrebarea daca echipa sa se poate bate la titlu cu CFR Cluj sau Viitorul : "Lotul are valoare, insa orice echipa, indiferent de cat de mare e, trece prin anumite momente. De ce sa nu se bata in continuare la titlu? Echipe mari pierd puncte. Vom vedea ce trebuie sa facem in continuare", si-a incheiat tirada Piturca.Craiova e pe 3 in Liga 1, cu 24 de puncte, sub CFR Cluj si Viitorul Constanta.Sunt 3 meciuri la rand fara victorie pentru olteni, dupa 1-1 cu Poli Iasi si 0-2 cu CFR Cluj.In Liga 1 urmeaza tot duminica meciurile Botosani - Astra si Dinamo - Viitorul.D.A.