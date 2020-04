Piturca are teste pentru COVID-19: Nu intra la mine pana nu ii fac testul

Ziare.

com

Fostul selectioner dezvaluie ca trateaza cu seriozitate acest subiect si nimeni nu-i trece pragul casei fara a fi testat in prealabil."Cand vine la Alex la mine ii fac testul. Celui care vine la mine ii fac testul. Nu intra la mine pana nu ii fac testul. Am cumparat niste teste pentru familie. Daca vine cineva strain, il testez. Nu intra nimeni la mine in casa netestat", a spus Piturca pentru Antena Sport Testele au fost cumparate de fiul lui Victor Piturca, Alex, de la un prieten care locuieste in Anglia."Mi-a spus ca are o cantitate mai mare, daca sunt interesat. Am fost interesat. Si mi le-a trimis", a explicat Alex Piturca.