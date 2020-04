Piturca, despre fundasul roman care, daca ar fi jucat in prezent, ar fi avut un salariu de 20 de milioane de euro pe an

Ziare.

Fostul selectioner afirma ca fundasul de fier al Stelei ar fi avut in prezent un salariu anual de 20 de milioane de euro."Daca era tanar si juca acum, Bumbescu castiga 20 de milioane de euro pe an", a spus Piturca la Digi Sport."Eu nu vad in lume fundas ca Bumbescu. Deposeda bine si avea un joc excelent de cap. In plus, nici nu pierdea mingea", a completat Piti.Adrian Bumbescu, acum in varsta de 60 de ani, a jucat la Steaua timp de 8 ani, in perioada 1984-1992.A mai evoluat pentru Universitatea Craiova, Dinamo Bucuresti, FC Olt si Steaua Mizil.15 meciuri a jucat Bumbescu in nationala Romaniei.I.G.