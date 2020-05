Piturca dezvaluie numele singurei echipe la care ar putea reveni in fotbalul romanesc

Ziare.

Fostul selectioner dezvaluie ca ar accepta chiar si o functie in conducere atat timp cat e vorba de Steaua."Singura echipa la care as putea reveni in fotbalul romanesc este Steaua si nu neaparat ca antrenor", a spus Victor Piturca la Prosport LIVE Ca jucator, Victor Piturca a jucat la Steaua in perioada 1983-1989.Ca antrenor, Piturca i-a pregatit pe "ros-albastri" in patru perioade: 1992, 2000-2002, 2002-2004 si 2010.