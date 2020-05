Piturca prezinta motivul pentru care Mutu a ajuns sa-l ameninte

Ziare.

com

Selectioner al Romaniei in trei randuri, Piturca spune ca, indiferent ce spunea Mutu, nu avea cum sa se supere pe el."Avea rautati fiindca nu juca, el ajunsese la un moment dat sa fie supraponderal, aveam tot timpul discutii cu el, el stia ca daca nu face ce ii spun eu, indiferent cine era, el nu juca, in sensul asta a fost foarte suparat pe mine si atunci a inceput sa arunce cu niste chestii dinastea care nu i-au facut cinste, pe urma si-a dat seama", a spus Piturca la Telekom Sport."Pe urma am stat de vorba cu el, a recunoscut, e jucatorul meu, am avut atatea lupte cu el, si le-am castigat, asa ca am trecut peste chestiile astea, ma iau eu dupa Adrian cand e el suparat... Pai tin minte ca l-am trimis o data acasa din Statele Unite parca, si nu stiu cine mi-a spus, Iovan, ca i-a zis 'lasa ca va schimb eu pe voi!'. Ce, eu ma suparam pe Mutu, ce spune Mutu, nu... Eu ii cunosc caracterul lui, stiam ca vorbeste mult, dar in general era un baiat bun, nu aveam treaba cu el", a completat antrenorul care peste doua zile va implini 64 de ani.Victor Piturca a pregatit nationala Romaniei in perioadele 1998-1999, 2004-2009 si 2011-2014.77 de selectii si 35 de goluri a strans Adrian Mutu in nationala Romaniei.