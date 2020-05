Piturca sustine ca Armata nu are planuri serioase cu Steaua

Ziare.

com

Proiectul a luat nastere in 2017, dar la trei ani distanta echipa este inca in Liga 4.Echipa a avut un buget de 400 de mii de euro pe an din bani publici, o suma colosala in conditiile in care celelalte echipe din acest esalon au de 20 de ori mai putin.Victor Piturca spune insa ca aceste probleme se datoreaza faptului ca Armata nu isi doreste sa faca performanta cu Steaua."Acum este doar Liga a 4-a, s-au pierdut ani importanti. Probabil anul asta echipa va promova in Liga a 3-a. Sa vedem in Liga a 3-a ce se va intampla. Insa acolo trebuie dezvoltata academia. Trebuie lucruri multe acolo de facut pentru ca viitorul este important si trebuie sa ti-l pregatesti dinainte. Ori in momentul asta nu sunt oameni, nici in Ministerul Apararii Nationale care sa isi doreasca ca echipa Steaua sa ajunga ce a fost", a spus Piturca pentru Telekom Sport De asemenea, Piturca a explicat si motivele pentru care a refuzat oferta Stelei."M-a chemat fostul comendat si am stat de vorba, dar nu mi s-a parut o discutie serioasa. Nu a fost interesant pentru mine. Adica ce se intampla acolo acum... Conduce Ministerul Apararii clubul si nu este normal. Adica echipa de fotbal trebuie sa fie echipa profesionista de fotbal pentru a putea atinge performantele pe care trebuie sa le atinga Steaua Bucuresti", a adaugat Piturca.Steaua isi propunea sa ajunga in Liga 1 cand noul stadion din Ghencea va fi gata. Acesta este aproape finalizat, dar echipa este in continuare in Liga 4.C.S.