Prima decizie luata de Victor Piturca dupa penaltiul ratat de George Puscas in meciul cu Norvegia

Piturca a anuntat ca in cazul in care un jucator de la Craiova executa un penalti desi nu a fost desemnat, va primi o amenda de 5.000 de euro."Vor avea amenda 5000 de euro. Cum adica sa discuti inaintea meciului ca o sa bata un anumit jucator penalty-ul, apoi sa ia alt jucator mingea sa execute? E in regula daca isi da acordul antrenorul, mi s-a mai intamplat si mie, dar asa cum a fost in aceasta situatie... Eu nu stiu cum as fi reactionat intr-un astfel de moment, chiar nu stiu ce as fi facut.Ce reactie a avut Contra? Ce a facut asa rau? La fotbal se injura, stim ca e un joc barbatesc si se mai poate injura la nervi, chestiile astea se intampla. Cosmin Contra si-a recunoscut vina, cei de la FRF la fel, asa ca nu mai are rost sa mai discutam pe baza acestui subiect", a declarat Victor Piturca, potrivit Telekom Sport.Amintim ca George Puscas a fost injurat de Cosmin Contra dupa ce a ratat un penalti in meciul cu Norvegia.Penaltiul trebuia executat de Nicusor Stanciu , dar Puscas a luat mingea si a batut el.Ulterior, Contra i-a cerut scuze lui Puscas pentru ca l-a injurat in mod repetat.C.S.