Primarul Craiovei ii da o veste foarte proasta lui Piturca: Se muta Universitatea de pe noul stadion din Banie?

Ziare.

com

Fostul selectioner a cerut insistent schimbarea gazonului de pe "Oblemenco", insa edilul din Craiova spune ca acest lucru nu se va intampla in acest an.Genoiu spune ca sunt atat probleme de ordin juridic, cat si unele tehnice, el nereusind sa gaseasca o companie care sa ii dea asigurari ca noua suprafata de joc va fi mai buna decat cea actuala."Ma confrunt cu doua probleme: una juridica, sa nu avem probleme cu legea dupa ce l-am schimbat, iar a doua problema este cea legata de calitatea gazonului, cu ce fel de gazon il inlocuiesc. Am avut un caiet de sarcini pregatit, realizat de consultantul care face consultanta pentru gazonul de la Arena Nationala si care a schimbat gazonul acolo.Sincer sa fiu, mie nu mi-a placut si l-am auzit si pe fotbalistul Nistor de la Dinamo care spunea:. Ori cand ma duc sa schimb un gazon cu 250.000, 280.000 euro si sa ma trezesc ca e la fel ca primul, nu vreau sa fac aceasta greseala. Poate sa ma injure oricine, nu il schimb acum, chiar daca toata lumea doreste acest lucru. Sunt printre cei mai mari sustinatori al acestui schimb de gazon, insa nu trebuie facut cu graba", a declarat Mihail Genoiu, citat de ProSport Victor Piturca, managerul general al Universitatii, a anuntat ca a gasit el o firma dispusa sa schimbe gazonul de pe "Oblemenco", lucrarile urmand a fi efectuate si la straturile inferioare.Cu toate acestea, suprafata de joc nu va fi inlocuita in 2019.Cum fostul selectioner a amenintat ca Universitatea se va muta pe stadionul Extensiv daca gazonul nu va fi schimbat, ramane de vazut ce decizie va lua acesta.