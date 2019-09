Primarul Craiovei reactioneaza dupa amenintarile lui Piturca: Cum vrea sa rezolve problema noului stadion

Ziare.

Edilul este constient de faptul ca suprafata de joc de pe noul "Oblemenco" nu este cea mai buna si promite sa ia masuri.Genoiu spune ca analizeaza posibilitatea de a schimba nu doar gazonul, ci si straturile inferioare."Trebuie sa stabilim ce tip de gazon trebuie pus. Simpla inlocuire a actualei suprafete cu un alt strat de iarba poate sa ne aduca in situatia de acum in cel mai scurt timp.Avem in spate experienta Arenei Nationale, unde s-a schimbat gazonul fara sa se umble la stratul suport, iar rezultatele n-au fost cele mai fericite. Pentru a nu repeta greselile de acolo, trebuie sa luam in calcul si schimbarea stratului de pamant de sub gazon. Problema juridica are in vedere urmatorul aspect: daca noi, Primaria Craiova, putem interveni sa schimbam gazonul peste contractul de garantie pe care-l are CNI-ul cu constructorul", a spus Mihail Genoiu, citat de ProSport Piturca a anuntat recent ca ia in considerare sa mute Universitatea Craiova pe un alt stadion din cauza problemelor fara sfarsit cu gazonul de pe noul stadion din Banie."Este un mare minus pentru noi si trebuie luate masuri cat mai rapid. Daca nu, iar baietii sunt de acord cu mine, mergem sa jucam in alta parte", a spus Piturca intr-o conferinta de presa.