Rasturnare de situatie la Craiova: Decizia luata de Victor Piturca

Antrenorul oltenilor a trecut peste supararea pe care o avea fata de patronul Mihai Rotaru si va ramane si in 2020 la echipa, conform ProSport Piturca era nemultumit de faptul ca Rotaru nu dorea sa faca investitii masive, dar intre timp cei doi au ajuns la un consens.Pe de alta parte, Rotaru nu dorea sa-l piarda pe Piturca de teama ca galeria l-ar putea contra la urmatoarele meciuri Victor Piturca a preluat-o pe Universitatea in toamna anului trecut, dar rezultatele au fost mult sub asteptari.Oltenii incep 2020 pe locul 4, cu 37 de puncte, sapte mai putin decat liderul CFR Cluj C.S.