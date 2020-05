Reactia lui Victor Piturca despre o revenire la Craiova: In Romania ma voi intoarce doar la o singura echipa

Ziare.

El spune ca singura echipa din Romania la care ar reveni este Steaua "Va fi greu pentru antrenorii tineri sa realizeze ceva pentru ca acolo totul e condus din umbra de Mihai Rotaru. Este dificil pentru un antrenor fara experienta mare.Nu se pune problema sa ma intorc la Craiova. E putin probabil sa accept o oferta din Liga 1 . Singura echipa la care as putea reveni in fotbalul romanesc este Steaua si nu neaparat ca antrenor", a spus Piturca la ProSport Live Clubul Universitatea Craiova a anuntat, joi, schimbarea antrenorului Corneliu Papura revenise pe banca Universitatii Craiova la inceputul acestui an, dupa demisia lui Victor Piturca.Sub comanda sa, oltenii au inregistrat patru victorii si doua infrangeri in Liga 1. Ca si Piturca, ultimul sau meci pe banca oltenilor este un esec cu FCSB , scor 1-4.Totodata, sub comanda lui Papura oltenii au fost eliminati din Cupa Romaniei de Poli Iasi C.S.