Reactia lui Victor Piturca dupa esecul din marele derbi cu CFR-ul lui Dan Petrescu

Craiova a pierdut in deplasarea de la CFR dupa doua goluri marcate dupa minutul 70 de Traore si Omrani, iar cronica intalnirii o puteti reciti mai jos:La finalul partidei, Piturca a vorbit in zona mixta, recunoscand clar ca CFR merita victoria in seara de ieri: "Nu cred ca am terminat in genunchi, dar cand iei goluri de maniera asta cu CFR, sigur ca te executa. Am pierdut, ii felicit si cred ca au meritat victoria. Poate ca mesajul meu s-a inteles, dar el trebuie asimilat in teren. Practica ne omoara. A fost un meci de 0-0, dar cand ai mingea in posesie si gresesti...pe urma gresesti in continuare...asta e istoricul acestui joc. Am pierdut, gata!Chiar daca ne-au lipsit cei mai buni doi jucatori , nu putem da vina pe acest lucru. Cred ca CFR si-a dorit mai mult victoria de azi si asta si-a pus amprenta pe rezultat. Zakaric...pentru prima data cand joaca, sunt multumit. Matel a jucat pe un post nou, dar nu a jucat trei luni si ceva. Altul e potentialul lui. Acum e la 50-55%", puncta dupa meci la TelekomSport TV, Piturca.Referitor la Dan Petrescu, el a tinut sa puncteze faptul ca sambata a fost pentru prima data cand cei doi s-au duelat de pe bancile tehnice: "E prima data cand ma intalnesc cu Dan Petrescu ca antrenor. Il felicit, sa-i dam Cezarului ce-i al Cezarului. Sper sa ajungem sa jucam la fel ca CFR pe viitor, momentan ei au un alt nivel. Nu inseamna nimic daca esti acum pe locul 1, la sfarsitul campionatului conteaza. Avem multe meciuri de jucat in continuare, iar interesul nostru este sa accedem in play-off cu un numar de puncte cat mai mare. Eu am venit aici pentru titlu...daca am pierdut azi nu inseamna ca am renuntat nu?", a tinut sa incheie marele antrenor roman, fostul selectioner al nationalei Romaniei.CFR are acum 27 de puncte, 4 peste Craiova si 3 peste Viitorul , care o poate egala duminica, daca va invinge in deplasarea de la Academica Clinceni.Craiova a pierdut si derbiul cu FCSB din acest sezon, scor 0-1 chiar pe teren propriu, gol Tsoumou in minutul 88.D.A.