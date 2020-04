Victor Piturca a ratat un contract urias din cauza pandemiei de coronavirus

Ziare.

Fostul selectioner al Romaniei se afla in negocieri cu o echipa din Golf, unde ar fi primit un salariu urias, scrie Sport.ro Mutarea a picat, insa, dupa izbucnirea pandemiei de coronavirus."Eram in contact cu o echipa din Golf, dar iata... ce s-a intamplat acum a dat totul peste cap in toata lumea. Nimic nu mai e simplu. Vom vedea, eu sper ca din vara sa revin in circuit", a spus Victor Piturca pentru Pro TV.Victor Piturca (64 de ani) e liber de contract de la inceputul acestui an, dupa ce s-a despartit de Universitatea Craiova.In cariera sa, Piturca a mai antrenat in doua randuri in Golf, pe Al-Ittihad, in sezoanele 2014/2015 si 2015/2016.