Victor Piturca ameninta FCSB inainte de derbiul de saptamana viitoare: Mergem la Bucuresti sa castigam

Cu 2-1 a castigat Craiova cu ilfovenii, golul decisiv fiind adus de Balasa in minutul 89, asta desi in minutul 74, Voluntari conducea inca, scor 1-0."Mi-a placut ca am castigat cele 3 puncte, atat! Nici nu-mi mai trebuie altceva. Am avut nenumarate discutii cu baietii, inclusiv la pauza, le-am spus ca trebuie sa continuam sa atacam pentru a marca. Mi-am atentionat jucatorii, au vazut si ei cat de bine a jucat Voluntari in precedentele partide, cu Viitorul , Astra sau Poli Iasi . M-am bucurat mult pentru Balasa. A gresit in meciul trecut, iar acum a reusit golul victoriei. Cicaldau a relansat jocul prin acea executie senzationala.Suporterii ne taxeaza pentru ca asteapta un joc spectaculos. In acest moment, Craiova poate castiga cu orice echipa din campionat . Mergem la Bucuresti sa castigam cu FCSB! Sper sa avem si noi noroc, asa cum FCSB a avut cu noi in meciul tur", puncta fostul selectioner al Romaniei dupa meci in zona mixta pentru televiziunile aflate acolo, referindu-se ca la meciul tur, FCSB a punctat golul victoriei in minutul 90, prin Tsoumou, dupa ce Pigliacceli a respins gresit in fata un sut de la distanta al lui Coman.Meciul dintre Craiova si FCSB are loc duminica viitoare, 22 decembrie, de la ora 20, meci LIVE pe Ziare.com.Craiova este acum pe 3 in Liga 1, cu 37 de puncte, 3 sub liderul Astra, care are si un meci mai putin de disputat.Citeste si:D.A.