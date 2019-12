Victor Piturca anunta o discutie decisiva cu patronul Rotaru in ce priveste ramanerea sa la Craiova: Ar fi culmea sa mergem in directii opuse

Ziare.

com

Cele doua goluri au fost marcate de Man si Coman, iar inca din prima repriza FCSB putea conduce cu 3-0, dar Florin Tanase a ratat si un penalti. Puteti reciti cronica partidei mai jos:Fostul selectioner al Romaniei a fost nemultumit de prestatia elevilor sai si a anuntat o discutie decisiva cu patronul Rotaru in ce priveste ramanerea sa la club: "Vom vedea, voi avea o discutie cu patronul despre schimbarile care trebuie facute. Vom vedea ce masuri vom lua, daca putem lua, si ne vom hotari. Ar fi culmea sa mergem in directii opuse. Nu s-a intamplat absolut nimic intre noi. Daca vom lua o decizie, o vom lua impreuna", a punctat imediat dupa meci Piturca la televiziunea TelekomSport.Legat de meciul in sine, "Piti" a facut o analiza aspra a erorilor facute de baietii sai: "Au fost greseli in aparare cum s-au mai intamplat si la meciurile trecute. A fost vorba si de executiile adversarilor. Golul lui Man a venit dupa o actiune frumoasa si o executie care se impunea din acel unghi. Poate si noi ar trebui sa interpretam alta partitura pe faza ofensiva", a mai adaugat antrenorul oltenilor.Craiova a picat pe 4 dupa acest esec si va ierna acolo, la 7 puncte de lidera CFR Cluj Doar 2 puncte a facut Craiova in ultimele 5 deplasari din Liga 1, iar din 2014 incoace oltenii au facut doar un singur egal in toate deplasarile din Bucuresti cu FCSB, in rest numai esecuri pe linie.Citeste si:Piturca a venit la Craiova in locul lui Corneliu Papura, dar deja are 4 infrangeri si sta mult mai slab in comparatie cu fostul sau elev de la nationala Bogdan Arges Vintila, care are doar o singura infrangere si doua egaluri pe banca lui FCSB, in rest numai victorii.D.A.