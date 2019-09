Victor Piturca explica esecul Universitatii Craiova cu FCSB, la primul sau meci pe banca dupa revenire

Ziare.

Singurul gol a fost bifat de debutantul Tsoumou, jucator congolez venit recent la FCSB de la Sibiu, in minutul 88.La finalul jocului, Piturca a vorbit pentru televiziunile aflate in zona mixta, incercand sa explice acest esec: "Nu pot trage multe concluzii. Istoricul a fost simplu, a fost un joc de lupta, ne-am intrat mai greu in ritm. Am avut o prima repriza fara mari realizari, dar in a doua repriza am controlat. E greu sa iei puncte daca nu marchezi. Nu conteaza daca am fost echipa mai periculoasa. Nu se poate mai rau de atat, FCSB a luat 3 puncte cu un gol in minutul 89. E a treia oara cand vin si pentru prima data cand pierd primul meci. Ivan s-a batut pe toata durata jocului, cu calitatile lui, cu viteza pe care o are, dar nu a beneficiat de mingi in careu. Eu nu am ce sa le reprosez jucatorilor, chiar i-am felicitat. Ne lipseste acuratetea, circulatia mingii, si cel mai important, ne lipseste golul. Nu sunt suparat pe Pigliacelli, lui i-a sarit mingea in fata, se poate intampla oricui. Mie nu mi-a placut ca fundasii nu au urmarit. Tsoumou a urmarit, ai mei nu au facut-o. Am vorbit asta cu ei, orice faza trebuie urmarita, asta ne-a costat 2 puncte", a fost reactia taioasa a lui Piturca, cel care duminica a revenit in fotbalul romanesc dupa o pauza de 9 ani.Craiova coboara un loc dupa aceasta etapa, pana pe 4 in Liga 1, cu 16 puncte.Citeste si:D.A.