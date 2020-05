Victor Piturca face primele dezvaluiri despre motivul care l-a impins pe Gica Popescu sa plece de la Steaua

Ziare.

com

Gica Popescu, fostul capitan al nationalei Romaniei, dar si capitan al celor de la FC Barcelona , a activat pentru o scurta perioada si la Steaua, spre finalul anilor '80. Piturca, intr-un interviu pentru o televiziune din Romania, a povestit atunci ce s-a intamplat cu adevarat in Ghencea si de ce Popescu nu a mai continuat la, pe atunci, campioana Romaniei."In perioada aceea, toata lumea isi dorea sa joace la Steua. La Steaua, la Dinamo , la Craiova. Se mai intampla sa iei jucatori in Armata, dar Steaua nu a luat niciun fotbalist cu forta. Sa nu ne luam dupa povesti d-astea de adormit copiii, ca nu voiau sa joace.A fost cazul Gica Popescu, dar hai sa va spun ce s-a intamplat. Domnul Valentin (n.r.: e vorba de Valentin Ceausescu, baiatul fostului dictator comunist Nicolae Ceausescu ), dupa meciul pierdut de noi la Lisabona, cu Benfica, scor 0-2 (n.r.: in cazul returului semifinalelor Cupei Campionilor Europeni, sezonul 1987-1988, scor 0-0, la Bucuresti) a avut o reactie la adresa lui Gica Popescu", puncta in prima faza Piturca, intr-un interviu pentru cei de la DigiSport.Intrebat ce i s-a reprosat lui Popescu din partea lui Ceausescu, Piturca a continuat cu destainuirile: "Rui Aguas a marcat ambele goluri cu capul, acesta fiind adversarul direct al lui Gica Popescu. La final, domnul Valentin i-a spus asa - Gica, daca nu vrei sa ramai la Steaua, poti sa pleci! - Atunci, eu si cu Loti Boloni am insistat pe langa Valentin Ceausescu sa continue. Dar dansul ne-a replicat - Daca nu vrea sa stea din inima la Steaua, e mai bine sa plece la Craiova - . Asa ca aceasta este adevarata poveste. Daca Steaua voia sa-l ia neaparat, putea sa-l pastreze", a mai spus fostul antrenor al nationalei Romaniei.Dupa aceasta scurta perioada, Popescu a ales sa plece la Universitatea Craiova , pana in 1990, iar de acolo a ales calea strainatatii, primul club fiind in Olanda, la PSV Eindhoven.D.A.