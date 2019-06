Victor Piturca isi anunta revenirea in fotbal: Iata unde ar putea ajunge

Ziare.

Fostul selectioner a dezvaluit ca negociaza cu doua formatii din zona araba in momentul de fata, urmand a lua o decizie in scurt timp."In acest moment tratez cu doua cluburi, sa vedem unde ajungem, fiindca in aceasta perioada am tratat cu multe cluburi, dar nu am ajuns la un acord. Deja a trecut mult timp de cand nu antrenez. Si m-am obisnuit asa. Din nefericire, a inceput sa imi placa. E dificil. Probabil ca daca mai stau putin o sa ma apuc de altceva. Am oferte din Golf. Din Romania e exclus", a declarat fostul selectioner la Telekomsport Piturca este liber de contract din 2016, dupa ce s-a despartit cu scandal de sauditii de la Al Ittihad.In aceasta vara el a negociat inclusiv cu cei de la Steaua o implicare la echipa din Liga 4, insa a renuntat la proiect.