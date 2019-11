Victor Piturca isi ataca jucatorii dupa remiza cu Chindia: Psihic nu stam foarte bine

Ziare.

A fost un meci in care oltenii au avut chiar superioritate numerica, insa au fost condusi pe tabela de catre elevii lui Viorel Moldovan:Fostul selectioner al Romaniei a fost foarte suparat la finalul partidei, el fiind convins ca echipa sa are probleme in ceea ce priveste mentalul: "Explicatia e in teren. Nu marchezi la inceput, cand iti creezi ocazii, apoi jucam slab pe alocuri, cu echipa din Targoviste, asa se intampla. Probabil daca nu egalam repede la acea faza fixa, puteam sa si pierdem. Sunt suparat pentru tot ce s-a intamplat in teren. E inadmisibil sa joci cu om in plus, esti echipa mai valoroasa si nici macar sa nu iti creezi ocazii. Nu e nicio presiune, eu nu o vad. Dupa un joc mai putin bun, nu ne-am concentrat asa cum am facut-o cu Dinamo. Atunci eram entuziasmat dupa meci, la antrenamente facem asta, finalizare.Daca nu esti concentrat, poti sa ratezi, cum a facut Mihaila, cum a facut Cosic, singur cu portarul si asa mai departe. Le-am spus ca e o echipa care munceste foarte mult si joaca si cu sufletul si asa s-a intamplat cand au avut un om in minus. Aveam asteptari mult mai mari de la jucatorii mei, dar vad ca psihic nu stam foarte bine. Daca nu te concentrezi, inseamna ca trebuie sa mai lucram si la capitolul asta", au fost vorbele spuse de Piturca dupa joc, pentru televiziunea DigiSport.Craiova e pe locul 4 in Liga 1, cu 28 de puncte, la egalitate cu Astra, la doua puncte in spatele liderului CFR Cluj, care va evolua duminica in deplasare la Dinamo.In spatele oltenilor a venit FCSB, la doar o lungime distanta.D.A.