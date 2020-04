Victor Piturca nu duce lipsa de oferte, chiar si in plina pandemie. Care este echipa care i-a pus un contract pe masa

Ziare.

Fostul jucator de la Steaua nu a acceptat pana acum nicio oferta primita dupa despartirea de Craiova. Intr-un interviu acordat la o televiziune din Romania el a si a confirmat numele uneia dintre echipele care il doreste cu ardoare:"A fost o discutie cu un club din Golf. Am primit doua oferte din Kuweit zilele acestea, dar campionatul se va relua foarte tarziu, deci nu se pune problema. Nu vreau sa va spun mai multe, e o echipa de acolo, cea mai buna. Nu vreau sa spun despre cine este vorba. In momentul asta nu se pune problema. Au fost si alte oferte, unele de la echipe pe placul meu, dar nu ne-am inteles la bani. Dar oferte au fost", a dezvaluit Piturca intr-o interventie pentru Realitatea Plus.Piturca a vorbit despre acea echipa, "cea mai buna", fiind vorba de Kuwait SC, campioana din sezonul 2018-2019. Clubul are 51 de trofee cucerite de-a lungul istoriei de 59 de ani.La aceasta echipa a mai antrenat si un alt roman, e vorba de Ion Marin , in perioada 2012 - 2014.Citeste si:D.A.