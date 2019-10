Victor Piturca nu este interesat de derbiul FCSB - Dinamo: "Vorbesc doar de echipe mari, cum e Dinamo"

Ziare.

Cele doua se vor intalni deseara pe Arena Nationala din Bucuresti, de la ora 20.30, meci LIVE pe Ziare.com. Iar Piturca este unul dintre cei mai importanti atacanti ai stelistilor, om care a castigat cu Steaua Cupa Campionilor Europeni in 1986.Totusi, el a surprins inainte de derbi , oferind declaratii pozitive despre Dinamo, cea mai mare rivala a sa din perioada in care activa ca fotbalist pentru "ros-albastrii"."Iar ma intrebi de FCSB? Intreaba-ma, te rog eu frumos, de cluburi mari, de Steaua, de Dinamo. Vorbesc foarte serios, nu trebuie sa se supere nimeni. Nu ma intrebati de aceasta echipa pentru ca nu vreau sa-l deranjez pe patron, sau ce este el acolo. E rusinoasa pentru Dinamo situatia pe care o are in clasament, pentru FCSB nu e rusinoasa, fiindca FCSB nu e Steaua, nu are nicio legatura cu Steaua", puncta radical Piturca, vineri la zona mixta in fata presei prezente, dupa meciul dintre CSU Craiova si Poli Iasi , scor 1-1.In urma cu doi ani, Piturca a purtat negocieri cu patronul lui Dinamo, Ionut Negoita, pentru a prelua clubul din Stefan cel Mare, dar cei doi nu au ajuns la niciun acord.Pituca a revenit in acest sezon ca antrenor in Liga 1 dupa o pauza foarte mare, din 2010 mai exact, cand atunci o antrena pe Steaua.In marele derbi de acum doua etape, la chiar primul meci de la revenirea in L1, Piturca pierdea in fata lui FCSB, chiar la Craiova, scor 0-1.D.A.