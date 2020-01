Victor Piturca rupe tacerea dupa plecarea de la Craiova: "Nu stau eu sa ma bata Gigi Becali"

Ziare.

Clubul Universitatea Craiova a anuntat si oficial in seara zilei de sambata despartirea de fostul selectioner al nationalei Romaniei, acum in varsta de 63 de ani:"Clubul Universitatea Craiova si antrenorul principal au hotarat de comun acord rezilierea contractului la cererea domnului Victor Piturca . Aceasta cerere a fost fundamentata de domnia sa prin prisma faptului ca dorinta de a castiga campionatul nu a fost sustinuta de catre club. Ii dorim mult succes!"."E singurul lucru care m-a determinat sa plec, lipsa sustinerii din partea conducerii in lupta la titlu. Eu am spus de la inceput ca singurul obiectiv care ma intereseaza e sa castig campionatul, nimic altceva.Eu n-am venit la Craiova ca sa fiu pe locul 2, locul 3. Doar titlul era tinta mea, desi in contract era prevazut ca trebuie sa prind un loc de cupa europeana. Nici macar 10-20 la suta nu aveam sanse la trofeu. Si atunci de ce sa stau? Am realizat ca nu ma pot bate cu celelalte candidate la titlu si, repet pentru a o suta oara, eu nu stau sa ma bata pe mine Gigi Becali fiindca nu am la dispozitie lotul pe care mi-l doresc eu", a fost reactia lui Piturca intr-un interviu pentru cotidianul Gazeta Sporturilor In acest sezon, FCSB , gruparea patronata de Gigi Becali, a invins si in tur si retur Craiova, scor 1-0 in Oltenia si 2-0 pe Arena Nationala, in ultimul meci din Liga 1 pe 2019."Eu le-am zis ca vreau jucatori , am facut si o lista, dar nu pot sa stau si in 3 luni sa urmaresc jucatori, sa fac liste, dar sa nu se miste nimic in acest sens. Am asteptat pana cu o zi inainte de reunire, am luat vreun jucator? Nu!", a mai tinut sa adauge Piturca in interviul citat mai sus, referindu-se din nou la subtirimea lotului pe care il are acum Craiova.Piturca lasa Universitatea pe locul 4 in Liga 1, destul de departe fata de lidera CFR Cluj , iar per total, de la finele lunii august, fostul selectioner are bifate 14 meciuri in L1, din care a castigat doar 6 din ele.Din informatiile furnizate de acelasi ziar, Piturca are doua oferte tentante pe masa in acest moment, una de la nationala Omanului, a doua de la locul 6 din Egipt, Pyramids FC D.A.