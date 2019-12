Victor Piturca se intoarce ca antrenor pe Arena Nationala, acolo unde are doar 5 victorii in palmares

Ziare.

com

Ultimul meci pentru fostul selectioner al Romaniei avusese loc pe data de 11 octombrie 2014, impotriva Ungariei, incheiat 1-1.De altfel cu el antrenor pe banca Romaniei a si fost inaugurata aceasta arena, National Arena , cand pe 6 septembrie 2011, nationala Romaniei juca impotriva Frantei in fata a peste 50.000 de fani.A fost 0-0 intr-un meci care s-a transformat intr-un fiasco dupa doar 10 minute, din cauza gazonului care a cedat extrem de rapid.Sub comanda lui "Piti", echipa nationala a jucat 14 meciuri pe Arena Nationala, reusind sa bifeze doar 5 victorii.Este pentru prima data cand fostul jucator al Stelei vine din postura de oaspete pe Arena Nationala, dar si din postura de antrenor de club.Oltenii au mai evoluat in acest sezon pe Arena Nationala, cand au invins Dinamo cu 2-0, dar pe atunci antrenor era Corneliu Papura, un meci de trista amintire insa pentru toata lumea, caci atunci Eugen Neagoe a suferit un infarct pe banca tehnica a lui Dinamo si a fost transportat de urgenta la spital.Craiova are un singur punct obtinut in 8 deplasari cu FCSB din 2014 pana acum.Meciul FCSB - Craiova va fi LIVE pe Ziare.com de la ora 20 si va fi televizat pe DigiSport, TelekomSport si LookTV.Citeste si: