Victor Piturca starneste o revolutie in Liga 1: Aceasta regula e ilegala

Tehnicianul in varsta de 63 de ani nu e de acord cu regula U21, pe care o considera ilegala.Mai mult, Piturca intentioneaza sa adune toate cluburile si sa se revolte impotriva acestei reguli, care incepand din acest sezon a fost extinsa la doi jucatori!"In primul rand, regula nu e una legala! Tu, ca Federatie, nu poti obliga cluburile sa introduca ce jucatori vrei. Poate, la un moment dat, vei fi obligat sa introduci o femeie in teren. Nu mi se pare normal. Bine, e important pentru echipa nationala sa li se dea o mare atentie tinerilor, dar nu poti obliga", a declarat Piturca, potrivit Sport.ro "Asa cum spunea si Mircea Lucescu, valoarea fotbalului romanesc scade. Era arhisuficient sa avem un jucator. Eu deja am vorbit cu patronul Mihai Rotaru, vom discuta si cu celelalte echipe din prima liga si trebuie sa facem ceva in sensul asta. Nu mi se pare o decizie normala", a adaugat acesta.Incepand din acest sezon, echipele din Liga 1 sunt obligate sa aiba in permanenta pe teren doi jucatori sub 21 de ani!