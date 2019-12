Victor Piturca, tot mai aproape de plecarea de la Craiova: Ofertele primite de antrenorul oltenilor

Ziare.

Fostul selectioner negociaza in aceste zile cu doua formatii din strainatate, conform Sport.ro Echipele care il doresc pe Piturca sunt nationala Omanului si FC Pyramids din Egipt.Piturca a venit in toamna la Craiova, dar se gandeste sa plece deoarece patronul Mihai Rotaru nu mai vrea sa investeasca in transferurile de milioane cerute de antrenor.Pe de alta parte, Rotaru n-ar fi incantat de felul in care a evoluat echipa sub comanda lui Piturca, acesta fiind sub nivelul predecesorului Corneliu Papura.C.S.