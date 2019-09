Al doilea transfer pentru Piturca la Craiova - oficial

Ziare.

com

Oltenii au anuntat luni inregimentarea lui Alexandru Matel, un fost internatinonal roman."Alexandru Matel a semnat cu Universitatea Craiova un contract valabil pe un an, cu optiune de prelungire pe inca doi ani. Bine ai venit in familia Stiintei, Alex si mult succes in tricoul alb-albastru", se arata intr-un comunicat al clubului din Banie.In varsta de 29 de ani, Matel a fost cumparat de la FC Hermannstadt, valoarea tranzactiei fiind una mica, sub 50 de mii de euro.Matel este al doilea transfer din mandatul de manager general al lui Piturca la Craiova, dupa Andrei Ivan.M.D.