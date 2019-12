Isi pregateste Piturca plecarea de la Craiova?

Ziare.

Adus de olteni cu obiectivul declarat de a readuce titlul in Banie, fostul selectioner nu s-a ridicat pana acum la inaltimea asteptarilor, rezultatele echipei fiind oscilante.In aceste conditii, apar tot mai multe zvonuri referitoare la plecarea lui Piturca de la Craiova.Informatiile acestea au fost amplificate si de absenta nemotivata a antrenorului de la serbarea de Craciun a clubului, dupa cum scrie Fanatik "Piti" a fost singurul absent, iar decizia lui de a rata petrecerea ii pune sub semnul intrebarii viitorul in Banie.Mai mult, aceasta absenta vine dupa o reactie ce a lasat mult spatiu pentru interpretari aparuta dupa ultima infrangere din Liga 1 , cea din derbiul cu Astra.Atunci, Piturca spunea ca s-a obisnuit cu infrangerile la Craiova si, intrebat despre planurile de viitor, a spus ca acestea nu exista si ca nu stie daca va fi cazul sa le faca."Nu sunt nervos, sunt suparat. De ce as fi nervos? M-am obisnuit cu infrangerile la Craiova si nu mai sunt nervos.Nu am creionat absolut nimic, mai sunt cateva jocuri si trebuie sa obtinem tot ce se poate. Vom vedea ce se va intampla, vom creiona, daca va fi cazul, pentru viitor", spunea Piturca.Ramane de vazut daca antrenorul va pleca pana la urma de la Craiova sau daca este doar un mod de a pune presiune pe conducere pentru a face transferuri importante in perioada de mercato din iarna.