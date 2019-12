Piturca a oferit declaratia etapei dupa infrangerea cu Astra

Ziare.

com

Tehnicianul oltenilor spune ca s-a obisnuit cu infrangerile la Craiova, aflata pe locul 3 in clasamentul Ligii 1, la 6 puncte distanta de prima clasa."Nu sunt nervos, sunt suparat. De ce as fi nervos? M-am obisnuit cu infrangerile la Craiova si nu mai sunt nervos", a spus Piturca la interviul de dupa meci, potrivit Digi Sport "Se poate vorbi de o criza. Fotbalul e pe goluri. Daca nu marchezi, se intampla ce s-a intamplat. Si a doua repriza a fost controlata tot de ei. Ca de obicei, am intrat intr-o depresie din asta fotbalistica si totul e cam la intamplare, insa repet, fotbalul e pe goluri", a mai spus acesta.1-0 a fost scorul intalnirii dintre Astra Giurgiu si Universitatea Craiova, dupa golul marcat de Denis Alibec, in minutul 50.4 infrangeri au suferit oltenii in Liga 1 de la sosisea lui Victor Piturca, la 1 septembrie.