Piturca e suparat si dupa ce Craiova a castigat cu 4-1

Ziare.

com

Fostul selectioner le reproseaza jucatorilor atitudinea pe cae au avut-o la 2-0 si este de parere ca acestia puteau evolua mult mai bine."Aveti voi impresia ca am castigat usor, chiar daca am marcat patru goluri . Nu am fost multumit, mai ales in prima parte, cand dupa 2-0 ne-am relaxat si gazdele si-au creat cateva ocazii periculoase si au si inscris.Doream si mai mult de la baietii mei, fiindca au muncit mult in aceasta perioada si disponibilitati sa creasca mult mai mult", a spus Piturca la Telekomsport.Tehnicianul are si alte batai de cap dupa ce Koljic, abia revenit dupa o accidentare , s-a lovit iarasi."Ne-a stricat bucuria. E destul de rau, fiindca il doare. Il doare foarte tare si suntem ingrijorati. Din pacate iar revine dupa o perioada si se accidenteaza imediat." Universitatea Craiova s-a calificat in sferturile de finala ale Cupei Romaniei dupa ce a trecut cu 4-1 de FC Voluntari.M.D.