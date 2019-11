Piturca il "faulteaza" pe Becali: Cum sa-i interzici unui fotbalist sa joace?

Ziare.

com

Fostul selectioner spune ca si Craiova are fotbalisti trimisi la alte echipe, insa acestia nu au nicio restrictie in privinta meciurilor."Noi ii avem imprumutati pe Bic si pe Burlacu la Targoviste. Dar nu stiu sa aiba vreo clauza potrivit careia nu pot evolua contra noastra. Ce clauza e asta? Jucatorul trebuie lasat sa joace! Cum sa-i interzici sa joace?", a spus Piturca intr-o conferinta de presa.Mihai Roman, veteranul celor de la Botosani, nu poate juca in duelul cu FCSB din cauza unei clauze contractuale.Concret, in momentul in care a fost transferat de la FCSB la Botosani, Becali a insistat pentru o clauza care ii interzice jucatorului sa joace impotriva fostei sale formatii, in caz contrar noul lui club urmand a plati 100 de mii de euro.Suparat pe aceasta clauza, de care nu a stiut pana acum cateva zile, patronul Botosaniului a anuntat ca rupe relatiile cu Becali.