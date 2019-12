Piturca nu pleaca de la Craiova

Ziare.

Presedintele gruparii oltene, Sorin Cartu , sustine ca fostul selectioner ramane numarul unu in proiectul din Banie si ca nu se pune problema inlocuirii sale."Piti a venit la echipa ca un continuator al unui proiect pe care echipa il incepuse in vara cu Papura. E in continuare, va fi in continuare, el e seful proiectului. In acest moment suntem intr-un grafic, bine, nu in cel pe care ni l-am propus, dar nici departe. Inca nu sunt terminate conturile pentru play-off", a declarat oficialul oltenilor la Telekomsport Imediat dupa infrangerea Craiovei din derbiul cu FCSB au aparut informatii referitoare la inlocuirea lui Piturca.Fostul selectioner ar vrea mai multe transferuri in aceasta iarna, in timp ce patronul nu doreste sa mai investeasca in lipsa rezultatelor.