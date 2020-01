Piturca rupe tacerea dupa plecarea de la Craiova: "Ma antrenez singur"

Ziare.

Fostul selectioner este inca foarte suparat si a explicat ca nu isi doreste sa discute despre formatia pe care a pregatit-o in prima parte a sezonului.El a glumit putin si a declarat ca, fiind liber de contract, se pregateste de unul singur."De Craiova nu vreau sa mai vorbesc chiar nimic. Nu vreau sa discut de nimeni, nici de cum va arata play-off-ul. Eu acum sunt intr-o perioada de relaxare, ma antrenez singur, poate revin sa joc", a spus Victor Piturca in ProSport In schimb, antrenorul a tinut sa il felicite pe Adi Mutu dupa numirea in functia de selectioner al nationalei de tineret.Chiar daca a avut mai multe conflicte cu "Briliantul" in trecut, Piturca spune ca acestea au trecut si ca ii doreste numai bine fostului atacant."Era normal sa vorbesc cu el, i-am si spus ca cei care au lucrat cu mine si cu care am dus niste lupte sunt foarte importanti. Chiar daca el a fost la un moment dat suparat pe mine, dar am mai discutat, a trecut. Ma bucur foarte mult ca este noul selectioner. Il felicit si ii doresc multa bafta. Conteaza mult experienta lui ca fotbalist, in plus este si un baiat inteligent.Nu ma mira ca s-au gasit si destui care sa critice alegerea lui Mutu, de obicei asta este caracterul nostru. Asa e la noi, toti neavenitii se pricep la fotbal. E normal daca a fost cu cei din Federatie sa fie el cel ales si nu un Cristi Chivu , de exemplu. Cristi poate nici nu ar fi vrut. Dar care este problema? Adi trebuie sa abordeze de o alta maniera, nu sa se gandeasca ce presiune este dupa Mirel Radoi . El trebuie sa educe jucatorii fotbalistic in spiritul de a face pasul catre echipa mare si sa si joace acolo cand vor ajunge.Nu neaparat sa obtina rezultate formidabile. Daca le si obtine, foarte bine. Dar chiar daca nationala a avut anul trecut o performanta si a ajuns sus, ati vazut ca nu toti jucatorii au dat randament la echipa mare. Adi trebuie sa impartaseasca din experienta lui cu ei, la antrenamente. Are iar o generatie buna. Au venit cativa din urma si chiar si joaca un Mihaila, de exemplu, care a facut-o chiar mai bine decat la echipa de club. Dar aici va interveni si calitatea lui de selectioner, de a sti unde sa se uite si ce sa caute", a mai precizat Victor Piturca.Adi Mutu a fost prezentat oficial miercuri, el preluand banca tehnica a nationalei de tineret.Mutu il inlocuieste pe Mirel Radoi, cel care a fost promovat la nationala de seniori.