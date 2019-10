Piturca vrea ca Ministerul Sanatatii sa intervina in problema gazonului de la Craiova

Ziare.

Fostul selectioner spune ca actuala suprafata de joc emana un miros nu foarte placut si ar vrea sa afle de la specialisti ce se intampla.Tehnicianul a continuat spunand ca inlocuirea gazonului in cel mai scurt timp este absolut necesara."Problema este siguranta jucatorilor. Amandoua echipele joaca pe acelasi teren. Jucatorul, in orice moment, se poate accidenta. Nu mai ai control asupra miscarilor. Poti face entorsa. Emana acest gazon un miros, ati vazut. Eu repet, Ministerul Sanatatii ar trebui sa trimita oameni sa ia mostre, sa schimbam gazonul cat mai repede", a declarat Piturca dupa meciul cu Viitorul Inca de cand a ajuns la Universitatea antrenorul a solicitat public inlocuirea gazonului, unul care se prezinta in conditii execrabile.Totusi, suprafata de joc nu poate fi inlocuita pentru ca exista o disputa intre constructor si proprietar pe aceasta tema.Primaria din Craiova vrea ca firma care a construit stadionul sa inlocuiasca gazonul, considerand ca acesta trebuie inclus in garantie, in timp ce compania inca analizeaza daca va face aceasta investitie sau nu.M.D.