Prima lovitura data de Victor Piturca la Craiova: A adus un om dat afara de Becali - surse

Noul manager general al Stiintei a adus la echipa un om indepartat recent de Gigi Becali de la FCSB Preparatorul fizic Marian Lupu, plecat cu scandal de la vicecampioana, ar fi semnat un contract cu Universitatea, potrivit celor de la Fanatik Piturca a colaborat ani buni cu Lupu la echipa nationala si il considera pe acesta un adevarat profesionist, asa ca l-a adus sa se ocupe de pregatirea jucatorilor din Banie.Marian Lupu a fost dat afara de la FCSB dupa ce mai multi fotbalisti s-au accidentat serios la inceputul acestui sezon, unii dintre ei cu probleme musculare.Gigi Becali l-a umilit pe fostul sau angajat in momentul concedierii, contestand profesionalismul acestuia."L-am dat afara! Nu este normal sa ai atatia accidentati! O sa cautam alt preparator. De un an de zile eram nemultumit, dar am intrebat si mi s-a spus ca antrenorul se ocupa de pregatirea fizica. Dar nu antrenorul era de vina", a tunat latifundiarul.In replica, Lupu a declarat ca la FCSB sunt serioase probleme la nivelul alimentatiei jucatorilor, acesta fiind motivul din spatele accidentarilor.