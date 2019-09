Primul jucator dat afara de Piturca de la Craiova

Ziare.

Portughezul Carlos Fortes a parasit, miercuri, Romania, el plecand in Israel pentru a semna cu o noua formatie.Fortes a marturisit ca a fost indepartat de Piturca, acesta spunandu-i in fata ca nu se va baza pe el in acest sezon."Am avut acum o oferta care e buna pentru mine, pentru cariera mea. Nu sunt o optiune pentru antrenor si vreau sa joc. Piturca a fost foarte corect. Inainte sa vina a zis ca, daca fac treaba bine, pot sa joc. A venit o oferta, care cred ca e buna pentru mine si cred ca voi juca mai mult acolo.Eu sunt profesionist, accept lucrul asta si mergem inainte. Mi-a placut in Romania. De cand am venit la Craiova, nu am avut putin noroc, am venit cu kilograme in plus. Acum ca sunt bine, ca am slabit, ma simt foarte bine, am sanse sa joc", a declarat Fortes la Telekomsport.Carlos Fortes va semna cu ocupanta locului 6 in clasamentul din Israel, FC Ashod.M.D.