Victor Piturca, despre plecarea de la Universitatea Craiova

"Vreau campionatul! Nu am sanse, plec! E simplu. Chiar daca am pierde ambele meciuri care au mai ramas de jucat pana la finele anului, sanse ar mai fi la titlu, dar vedem strategia care va fi in continuare. V-am spus ca eu vreau sa castig campionatul, nu ma intereseaza locurile 2, 3, 4 sau sa cresc jucatori. Din pacate uneori nu reusim golul, care este cel mai important moment al unui meci. Cand esti in zona careului de 16 metri, atunci intervine si inspiratia jucatorului, momentul lui de creatie. Din pacate in ultimul meci nu am reusit sa inscriem si nu a fost prima data. S-a intamplat si la Sepsi, la Clinceni. Unde nu am reusit sa marcam gol am pierdut puncte. Acesta este jocul propus de mine, unul bazat preponderent pe atac si nu voi renunta la el.Este vorba despre Universitatea Craiova si ca sa poti sa te impui, sa castigi campionatul, trebuie sa ai un astfel de joc. Sunt alte echipe care propun un altfel de joc, noi asta propunem. Din pacate insa, desi de multe ori am dominat de la un capat la altul, nu am reusit sa ne impunem", a afirmat tehnicianul.Intrebat daca echipa poate lua titlul cu actualul lot, Piturca nu a fost foarte explicit, mentionand ca desi acest lucru este posibil, isi doreste jucatori valorosi."Nu vreau acelasi lot de jucatori, eu vreau jucatori valorosi (...) Putem lua titlul cu acest lot. Daca era sanatos Koljic, sunt sigur ca mai aveam vreo 6 puncte in plus in clasament. Asa cred eu. Toate problemele se remediaza cand marchezi si cand totul revine la normal. Ceea ce noi nu am reusit. Nu este suficient doar sa dominam. Avem posesia, ajungem la poarta dar nu reusim sa marcam", a aratat antrenorul gruparii din Banie, punctand ca nu exista in prezent negocieri pentru aducerea unor jucatori noi in iarna, dar fara a exclude aceasta varianta.Referindu-se la meciul cu FC Voluntari, Piturca a aratat ca desi gruparea ilfoveana este pe ultimul loc, confruntarea nu va fi una usoara."Este un adversar pe care l-am invins de doua ori, atat in campionat cat si in Cupa. Chiar daca toata lumea are impresia ca va fi un meci usor, din punctul meu de vedere nu va fi asa. Vazand ultimele meciuri ale celor de la Voluntari, au facut partide bune spre foarte bune dar la final s-au vazut ori egalati, cum a fost la Iasi, ori pierzand jocurile. Meciul va fi dificil, sper ca jucatorii mei au inteles ca la fiecare meci, la fiecare moment al meciului, trebuie sa ramana concentrati, sa joace la acelasi nivel de concentrare ca sa castigam. Din punctul meu de vedere, Voluntari este o echipa periculoasa. Din punct de vedere al antrenamentelor noastre, totul s-a derulat bine, sper ca maine seara sa obtinem cele 3 puncte. Vor fi cateva schimbari in formula de joc, nu multe, dar vor fi. Va fi un meci periculos, sa pierzi puncte cu Voluntari ar fi foarte greu de digerat", a spus Piturca.El a fost de parere ca pana la finalul sezonului se poate intampla orice, chiar daca Astra, fiind lider in prezent, pare favorita la titlu.Meciul Universitatea Craiova - FC Voluntari se va disputa sambata seara, de la ora 20:00, pe stadionul "Ion Oblemenco".In clasament, U Craiova este pe locul 4, cu 34 puncte, FC Voluntarii fiind pe ultima pozitie (14) cu 8 puncte.