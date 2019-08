Victor Piturca e noul manager al Universitatii Craiova!

Ziare.

com

Potrivit unui comunicat oficial al formatiei din Banie, Piturca a semnat un contract valabil pe urmatorii trei ani.Fostul selectioner al Romaniei ii va lua locul pe banca tehnica lui Corneliu Papura si, totodata, va coordona strategia clubului!"Victor Piturca alaturi de Stiinta. Ca manager al Universitatii Craiova, Victor Piturca va conduce echipa de pe banca tehnica si va coordona strategia clubului pentru cel putin 3 ani", se arata in comunicatul oltenilor.Victor Piturca are 63 de ani si a mai pregatit-o pe Craiova in doua randuri, 1994/1995 si 2010.Ca jucator, Piturca a evoluat pentru olteni in perioada 1975-1977.I.G.