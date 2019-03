Dosarul lui Ponta a fost amanat, DNA cere reaudierea a 39 de martori

Ziare.

Un procuror DNA a solicitat reaudierea a 39 de martori, care au mai dat declaratii atat in faza de urmarire penala, cat si la judecarea dosarului in prima instanta.Ponta nu a fost prezent la proces, insa a transmis prin avocatul sau ca doreste sa fie audiat de completul format din cinci judecatori. Ceilalti inculpati au spus ca nu mai vor sa dea declaratii.Presedintele completului de judecata a anuntat ca amana procesul pentru 13 mai, pentru ca avocatii sa poata analiza motivele de apel ale DNA.In mai 2018, Victor Ponta, Dan Sova, Octavian Laurentiu Graure (director economic al Complexului Energetic Turceni) si Laurentiu Ciurel (fost director general al SC Complexul Energetic Rovinari), au fost achitati.In schimb, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, a primit patru ani cu executare pentru abuz in serviciu.Totodata, instanta a admis in parte actiunea civila formulata de Complexul Energetic Oltenia si l-a obligat pe Dumitru Cristea la plata sumei de 2,3 milioane lei.Victor Ponta a fost trimis in judecata de DNA pentru savarsirea infractiunilor de fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor. Procurorii sustin ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocatura, Ponta ar fi obtinut de la SCA ''Sova si Asociatii'' peste 181.000 lei, pentru presupuse activitati efectuate in conlucrare, dar care, in realitate, nu s-ar fi efectuat."Astfel, la 30 august 2007, intre SCA 'Sova si Asociatii', reprezentata de Sova, si Cabinetul Individual de Avocat 'Ponta Victor-Viorel', reprezentat de Ponta, s-a incheiat o conventie de conlucrare profesionala, avand ca obiect conlucrarea celor doua parti in dosarele de natura penala, de drept penal al afacerilor, precum si in alte cauze in care se va ivi necesitatea. Conventia s-a incheiat pe o perioada nedeterminata. In conventie s-a prevazut ca pentru lucrarile profesionale efectuate in conlucrare onorariile sa fie incasate de societatea de avocati, iar avocatul Ponta sa primeasca o suma fixa de 2.000 de euro pentru care va emite o factura lunara.Prin procesul-verbal din 29 octombrie 2007, inculpatii au hotarat suplimentarea cu 1.000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007 (luna in care Sova s-a inteles cu Cristea Dumitru sa incheie un contract de asistenta juridica prevazut cu comision de succes) ", sustinea DNA.