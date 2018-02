Inalta Curte a stabilit pe 27 februarie ultimul termen in dosarul Turceni-Rovinari. Ponta a dat un supliment de declaratie

Masina, folosita la curse

Acuzatiile DNA

Dosarul este pe rolul instantei din 17 septembrie 2015. Fostul premier a raspuns vineri mai multor intrebari ale magistratilor, dupa ce a dat la termenul anterior o declaratie in calitatea sa de inculpat in acest caz. Este vorba de contextul in care acesta a preluat o masina sport marca Mitsubishi de la cabinetul de avocatura al lui Dan Sova."Sunt jurist si fost procuror, dar nu inteleg acuzatia de complicitate la evaziune, avand in vedere ca prin raportul de expertiza s-a stabilit ca am platit la timp toate taxele aferente sumelor obtinute din conventia de conlucrare, iar ANAF nu s-a constituit parte civila impotriva mea.In comunicat, procurorul a zis asta, dar am verificat la dosar si nu este asa. Toate facturile au fost inregistrate in evidentele contabile si s-au achitat TVA si impozitul pe profit, aferente acestora. Avand cabinet individual de avocat, nu aveam cheltuieli deductibile, asa incat am platit suma maxima", a declarat Victor Ponta.Ponta a raspuns detaliat si a explicat ca a beneficiat de masina de serviciu, asa cum beneficiau toti avocatii societatii, si ca la plecare a facut toate demersurile legale pentru preluarea leasing-ului asupra autoturismului, ca a reusit si ca l-a platit in proportie de 90% din salariul sau de demnitar."Eu am platit, aveti documente la dosar, incepand cu luna iunie 2009, toate ratele la masina. Eu am platit autoturismul. In perioada in care am avut perioada de conlucrare, am aflat ca toti asociatii au in folosinta un autoturism platit de societate.In toamna anului 2008, am avut o discutie cu Dan Sova, neavand alt autoturism, si l-am intrebat daca pot sa am si eu unul.Sova mi-a spus ca ceilalti asociati au autoturisme cu o valoare in jur de 50.000 de euro. Eu am ales o masina cu un pret de 35.000 de euro, pe care am folosit-o atat in oras, dar si in activitati sportive.Am discutat la importator si configurat masina, insa actele de leasing au fost intocmite de doamna Simona Ciurcu. La indicatiile lui Sova, tot ei au ales firma de leasing pentru ca mai colaborasera", a explicat Victor Ponta.Ponta le-a mai explicat judecatorilor ICCJ ca a folosit bolidul in raliuri organizate legal din anul 2010, moment la care cel care platea ratele masinii era el."Am folosit doar in luna noiembrie 2008 masina in calitate de colaborator al lui Sova. Atunci am purtat cu acesta diverse discutii nu doar la cabinetul meu, ci si in alte locatii.Nu am folosit masina in activitati sportive, pentru ca masina a venit in octombrie 2008 si atunci nu mai erau activitati sportive. Am folosit-o in competitii abia in 2010 si 2011 cand plateam eu ratele.In perioada decembrie-mai, ratele au fost platite de casa de avocatura a lui Sova, insa ele au fost incluse in pretul din contractul dintre BCR Leasing si Romstal Leasing", a mai aratat fostul premier al Romaniei in fata instantei.In acest dosar, Victor Ponta a fost trimis in judecata in 17 septembrie 2015 , alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.Procurorii il acuza pe Victor Ponta ca, in perioada octombrie 2007 - decembrie 2008, prin cabinetul sau de avocat, a obtinut de la Societatea Civila de Avocati "Sova si Asociatii" 181.439,98 de lei, pentru activitati care figureaza in acte, dar care nu ar fi fost efectuate.Victor Ponta este judecat pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalarea banilor, fapte pe care le-ar fi comis in calitate de avocat, iar Dan Sova, avocat coordonator al Societatii Civile de Avocati "Sova si Asociatii" la data faptelor, pentru abuz in serviciu, fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani.Laurentiu-Dan Ciurel este acuzat de trei infractiuni de abuz in serviciu, cu obtinere de foloase necuvenite pentru altul, iar Dumitru Cristea si Laurentiu-Octavian Graure, fost director economic al CET, de abuz in serviciu.