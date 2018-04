Inalta Curte ar putea pronunta astazi sentinta in dosarul Turceni-Rovinari, in care sunt judecati Ponta si Sova

Pledoaria DNA

Ziare.

com

La ultimul termen al procesului, care a avut loc la Inalta Curte pe 27 februarie,in cazul fostului premier Victor Ponta si al fostului senator PSD Dan Sova. Ancheta in acest dosar a durat aproape patru ani, iar Victor Ponta a fost primul premier post-decembrist trimis in judecata in timpul mandatului.Judecatorii Ioana Alina Ilie (presedinte), Ioana Bogdan si Lavinia Lefterache trebuie sa dea decizia in acest caz. Hotararea nu va fi definitiva si poate fi contestata la Completul de 5 judecatori al ICCJ.In acest dosar, Victor Ponta a fost trimis in judecata in 17 septembrie 2015, alaturi de fostul senator Dan Sova, de Laurentiu Dan Ciurel si Dumitru Cristea, la data faptelor director general al SC Complexul Energetic Rovinari SA (CER), respectiv director general al Complexului Energetic Turceni (CET).Procurorul DNA a solicitat condamnarea lu Victor Ponta pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, complicitate la evaziune fiscala si spalare de bani si si o pedeapsa complementara in cazul acestuia. "Pedepsele sa fie spre mediu, iar ca modalitate de executare sa fie cu privarea de libertatate", a cerut procurorul DNA. DNA a mai cerut magistratilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocatura "Sova si Avocatii".In cazul lui Dan Sova, procurorul DNA a solicitat condamnarea la pedepse orientate spre maximum, pentru fals in inscrisuri sub semnatura privata, evaziune fiscala si spalare de bani. Reprezentantul Ministerului Public a mai cerut ca cei implicati in acest dosar - Victor Ponta, Dan Sova, Laurentiu Graure, Laurentiu Ciurel si Dumitru Cristea - sa plateasca prejudiciul din acest dosar.Toti cei implicati in acest dosar au aratat magistratilor ca sunt nevinovati si au cerut achitarea.